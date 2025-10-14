Dentro lo stomaco | il viaggio invisibile del cibo
Mangiare e bere sono gesti quotidiani che compiamo quasi senza pensarci. Eppure, ciò che accade dentro di noi dopo ogni boccone è un processo affascinante e complesso, orchestrato con precisione dal nostro corpo. Un sistema automatico e perfetto Il processo digestivo ha un compito fondamentale: estrarre dai cibi l’energia necessaria per far funzionare ogni cellula e liberarsi di ciò che non serve. Quando mastichiamo e inghiottiamo, una catena di eventi si mette in moto all’interno del nostro apparato digerente, completamente al di fuori del nostro controllo. A gestirlo è il nervo vago, un conduttore silenzioso che coordina le funzioni dello stomaco e dell’intestino, indipendentemente dalla nostra volontà. 🔗 Leggi su Lortica.it
