Dentro le parole contro la violenza a Cattolica workshop per promuovere la cultura del rispetto di genere
Le parole giuste per costruire una cultura del rispetto contro la violenza di genere. “Dentro le parole” è il workshop gratuito e aperto a tutta la cittadinanza che si terrà giovedì 16 ottobre, a Palazzo del Turismo, dalle ore 14.30 alle 16.30. Obiettivo dell’incontro, organizzato dalla Onlus. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
