Dentro la notizia l' amarezza di Lovati revocato da Sempio | Macchia nel mio percorso

Oggi, martedì 14 ottobre, a "Dentro la notizia" (condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda alle ore 17 su Canale 5) è intervenuto in diretta l'avvocato Massimo Lovati, dopo che nella giornata odierna Andrea Sempio l'aveva rimosso come suo avvocato difensore: «Aspettavo una telefonata da Andrea con il quale avevo avuto un colloquio venerdì. Lui si era riservato di confermarmi o di revocarmi e nel mezzogiorno mi ha telefonato comunicandomi che mi aveva revocato il mandato difensivo. Le motivazioni non sono per quello che ho detto ma per le linee difensive che non gli piacciono più, che vuole mutare. Non andava più d'accordo con l'idea difensiva».

