Dentro A House of Dynamite | Rebecca Ferguson Kathryn Bigelow e il pericolo nucleare
L’attrice svedese interpreta la comandante della situation room della Casa Bianca nel nuovo film Netflix firmato dalla regista premio Oscar. Un thriller ad alta tensione che esplora il lato umano del potere, tra paure globali, scelte morali e fragilità personali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
