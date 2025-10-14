Democratica appello al tesseramento e all’adesione

14 ott 2025

Il Partito Democratico provinciale si trova davanti a un bivio: continuare con le stesse pratiche che negli ultimi anni hanno indebolito la partecipazione e allontanato le persone, oppure aprire una stagione nuova, fatta di confronto, trasparenza e passione politica. Noi scegliamo la seconda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

