Democratica appello al tesseramento e all’adesione
Il Partito Democratico provinciale si trova davanti a un bivio: continuare con le stesse pratiche che negli ultimi anni hanno indebolito la partecipazione e allontanato le persone, oppure aprire una stagione nuova, fatta di confronto, trasparenza e passione politica. Noi scegliamo la seconda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
