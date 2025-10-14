Due terremoti politici in pochi mesi hanno messo alla prova la tenuta dei partiti pratesi. Eppure, nonostante tutto, Pd e Fratelli d’Italia ne escono sorprendentemente in piedi. Complici anche i candidati al Consiglio regionale, che hanno indiscutibilmente fatto da traino. Il Pd in città ha beneficiato dell’affetto dei pratesi per l’ex sindaco Matteo Biffoni, che ha sfondato il muro delle 22mila preferenze. Due elettori su tre del Pd hanno scritto il suo nome sulla scheda. Biffoni ringrazia e promette di esserci sempre per Prato, con uno sguardo già rivolto alle amministrative di maggio. "Ci sarò sempre per la mia città, non mi tirerò mai indietro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dem e FdI reggono l’urto . Biffoni: "Prato, ci sarò sempre". La Porta: "Non tradirò la fiducia"