Delitto Giulia Cecchettin Turetta rinuncia all’appello | Accetto l’ergastolo voglio pagare interamente

Xml2.corriere.it | 14 ott 2025

Filippo Turetta, reo confesso, ha scritto una lettera a giudici e procura: «Non chiedo nessuna attenuante, sono davvero pentito». In un primo momento aveva impugnato la sentenza di primo grado contestando la premeditazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Delitto Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: «Accetto l’ergastolo, voglio pagare interamente»

Delitto Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: «Accetto l’ergastolo, voglio pagare interamente» - Filippo Turetta, reo confesso, ha scritto una lettera a giudici e procura: «Non chiedo nessuna attenuante, sono davvero pentito». Come scrive msn.com

