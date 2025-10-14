Delitto Garlasco Massimo Lovati non è più l'avvocato di Andrea Sempio | revocato l'incarico dopo le polemiche

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Lovati non è più avvocato di Andrea Sempio, ma i documenti della revocata non sono stati ancora depositati in Procura. Si sta scegliendo il nome del sostituto. L'altra avvocata Angela Taccia: "Il mio cliente ha scelto di revocare il mandato all’avvocato Lovati alla luce degli ultimi comportamenti, non solo mediatici, del suo storico difensore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

