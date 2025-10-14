Delitto Garlasco Massimo Lovati non è più l'avvocato di Andrea Sempio | revocato l'incarico dopo le polemiche

Massimo Lovati non è più avvocato di Andrea Sempio, ma i documenti della revocata non sono stati ancora depositati in Procura. Si sta scegliendo il nome del sostituto. L'altra avvocata Angela Taccia: "Il mio cliente ha scelto di revocare il mandato all’avvocato Lovati alla luce degli ultimi comportamenti, non solo mediatici, del suo storico difensore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

#Garlasco - Le telefonate. L'impronta sul muro. Il DNA sulle unghie di Chiara. Il profilo. Il movente. La dinamica. L'arma del delitto. La scarpa 42. L'alibi. La relazione della prof.ssa Cattaneo, la BPA del RIS di Cagliari, le conclusioni del RaCIS, le intercettazioni - X Vai su X

Delitto Garlasco, il legale di Mario Venditti: "Indagine su Sempio vada a Brescia" - facebook.com Vai su Facebook

Delitto Garlasco, Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio: revocato l’incarico dopo le polemiche - Massimo Lovati non è più avvocato di Andrea Sempio, ma i documenti della revocata non sono stati ancora depositati in Procura ... Riporta fanpage.it

Garlasco, Giletti chiede scusa a De Rensis dopo le tensioni: "Un gentleman". E la ragazza senzatetto a casa di Lovati - Nella puntata del 13 ottobre nuove rivelazioni su Mario Venditti, ex Procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione, e su Massimo Lovati, avvocato di Sempio ... libero.it scrive

Delitto di Garlasco, Lovati sotto inchiesta: Corona smentisce le dichiarazioni dell’avvocato - Delitto di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati sotto inchiesta: le dichiarazioni contestate e la versione opposta di Fabrizio Corona. Segnala notizie.it