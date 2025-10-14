Delitto Garlasco ex pm Venditti in Tribunale a Brescia | è accusato di corruzione

È arrivato in Tribunale a Brescia, accompagnato dall’avvocato Domenico Aiello, Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia indagato con l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari per aver chiesto il 16 marzo 2017 l’archiviazione di Andrea Sempio nella prima indagine sul delitto di Garlasco che ha coinvolto il commesso di Voghera. Il 72enne originario di Benevento, già magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Milano, potrebbe decidere di rendere dichiarazioni spontanee ai giudici del riesame di Brescia (presidente collegio Giovanni Pagliuca), a cui chiede l’annullamento del decreto di perquisizione e sequestro di 3 smartphone, 2 pc, 2 iPad, 2 hard disk e 2 chiavette Usb, disposto nei suoi confronti dalla pm Claudia Moregola e dal procuratore di Brescia Francesco Prete il 16 settembre ed eseguito il 26 dello stesso mese dai militari del Gico della guardia di finanza di Brescia e del Gruppo di Pavia, con i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, ex pm Venditti in Tribunale a Brescia: è accusato di corruzione

