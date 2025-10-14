Delitto Garlasco Andrea Sempio revoca l’incarico al suo difensore Massimo Lovati
Esternazioni mediatiche a numerose trasmissioni, mancata condivisione di strategie difensive nonché l’ultima clamorosa scivolata con Fabrizio Corona. Sono solo alcune delle motivazioni che hanno portato Andrea Sempio a revocare il mandato al suo difensore, l’avvocato Massimo Lovati. Il provvedimento, da quanto si apprende, non è ancora ufficiale, ma l’altra legale del commesso di Voghera indagato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
