L’avvocato Massimo Lovati non è più il legale di Andrea Sempio. Quest’ultimo ha infatti revocato il mandato al suo ormai ex difensore. Il provvedimento non è ancora ufficiale ma da quanto si apprende l’altra legale del commesso di Voghera indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, Angela Taccia, sta depositando in questi minuti la revoca. Tra le motivazioni della revoca del mandato a Lovati ci sarebbero sia le esternazioni ‘mediatiche’ rese dal legale a numerose trasmissioni televisive e da ultimo a ‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona, sia la mancata condivisione di strategie difensive fra cui iniziative prese singolarmente senza prima condividerle con il suo assistito e con la collega. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, Andrea Sempio revoca il mandato all’avvocato Massimo Lovati