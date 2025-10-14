Delitto di Garlasco l' ex procuratore Venditti | Ho la vita rovinata non ho mai preso un euro fuori dallo stipendio
Il magistrato in pensione, che nel 2017 archiviò l'indagine su Sempio, è accusato di corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio revoca il mandato all'avvocato Massimo Lovati #14ottobre #sempio #lovati #delittodigarlasco #garlasco Vai su X
Delitto Garlasco, il legale di Mario Venditti: "Indagine su Sempio vada a Brescia" - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, oggi l’udienza per l’ex procuratore Venditti - Delitto di Garlasco, oggi il Tribunale del Riesame discute la richiesta dell'ex procuratore capo Venditti che si è opposto alla perquisizione subita il 26 settembre. Come scrive corrierenazionale.it
Garlasco, in aula l’ex pm Venditti accusato di corruzione: “Mai preso un euro al di fuori dello stipendio” - Nell'udienza di oggi al Tribunale del Riesame Mario Venditti, ex procuratore di Pavia accusato di corruzione, ha rilasciato dichiarazioni spontanee: "Ho ... Si legge su fanpage.it
Delitto di Garlasco, il legale dell'ex procuratore Venditti insiste: “Indagine Sempio sia trasmessa a Brescia” - Nuove tensioni giudiziarie sul delitto di Garlasco: la difesa di Venditti chiede il trasferimento dell’inchiesta su Sempio a Brescia. Come scrive notizie.it