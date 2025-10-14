Delitto di Garlasco Andrea Sempio revoca l' incarico all’avvocato Massimo Lovati

Garlasco, 14 ottobre 2025 – La decisione era nell’aria, dopo le ultime polemiche legate a uscite pubbliche sopra le righe. L’avvocato Massimo Lovati non è più il difensore di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Una decisione che arriva dopo le plurime dichiarazioni che hanno acceso i riflettori non benevoli della cronaca sulla personalità e il ruolo del professionista. Da quanto si apprende Sempio comunicherà il nome del nuovo legale venerdì. Hanno pesato nella decisione del trentottenne, molto probabilmente presa di concerto con la famiglia, non solo la partecipazione di Lovati alla tramissione “Falsissimo” di Fabrizio Corona, con una serie di affermazioni almeno strampalate, ma anche le parole rilasciate dal legale su una presunta liceità all’insulto dei clienti, giustificata da un’asserita esigenza di strategia difensiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio revoca l'incarico all’avvocato Massimo Lovati

