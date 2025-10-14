Delitto di Garlasco Andrea Sempio revoca incarico all' avvocato Massimo Lovati

Alla fine, dopo qualche giorno di riflessione, è arrivata oggi la decisione. Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso con altre persone, ha revocato il mandato all'avvocato Massimo Lovati. Alla base della scelta del 37enne le dichiarazioni rese dal legale nelle scorse settimane in tv, in varie trasmissioni e talk show, tra cui 'Falsissimo' di Fabrizio Corona. Sempio continuerà ad essere difeso da Angela Taccia che verrà affiancata da un nuovo legale, il cui nome sarà comunicato ufficialmente nei prossimi giorni ( SPECIALE DELITTO DI GARLASCO ). . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio revoca incarico all'avvocato Massimo Lovati

Approfondisci con queste news

#Garlasco - Le telefonate. L'impronta sul muro. Il DNA sulle unghie di Chiara. Il profilo. Il movente. La dinamica. L'arma del delitto. La scarpa 42. L'alibi. La relazione della prof.ssa Cattaneo, la BPA del RIS di Cagliari, le conclusioni del RaCIS, le intercettazioni - X Vai su X

Delitto Garlasco, il legale di Mario Venditti: "Indagine su Sempio vada a Brescia" - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio revoca incarico all'avvocato Massimo Lovati - Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso con altre persone, ha revocato il ma ... tg24.sky.it scrive

Garlasco, Andrea Sempio revoca il mandato all'avvocato Lovati - L'indagato Andrea Sempio revoca il mandato a uno dei suoi legali, Massimo Lovati. Lo riporta ilgiornale.it

Delitto Garlasco, Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio: revocato l’incarico dopo le polemiche - Massimo Lovati non è più avvocato di Andrea Sempio, ma i documenti della revocata non sono stati ancora depositati in Procura ... Si legge su fanpage.it