Delitto di Garlasco Andrea Sempio revoca il mandato all’avvocato Massimo Lovati
Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio, il 37enne accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso con altre persone. La revoca del mandato è l’ultimo atto della polemica partita dalle dichiarazioni del legale in tv, in varie trasmissioni e talk show, tra cui Falsissimo di Fabrizio Corona. Per giustificarsi tra l’altro Lovati aveva detto che l’ex paparazzo l’aveva “fatto ebere”. Dopo averci pensato per qualche giorno, Sempio ha deciso di non avvalersi più del lavoro di Lovati. Resta invece a difenderlo Angela Taccia che verrà affiancata da un nuovo legale, il cui nome sarà comunicato ufficialmente nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
