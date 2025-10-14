Delfin fa il pieno di cedole | un bottino da 1,2 miliardi
Il valore delle partecipazioni di Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio, supera i 55 miliardi di euro. L'assemblea dei soci si è riunita ieri sotto la presidenza di Francesco Milleri e ha approvato il bilancio della società al 31 dicembre 2024, «che conferma l'andamento record e la costante crescita di redditività e valore del portafoglio di partecipazioni», si legge in una nota. Il gruppo Delfin ha riportato ricavi da dividendi per un totale di oltre 1,144 miliardi, in crescita del 29% rispetto all'esercizio precedente, e un utile d'esercizio di 1,393 miliardi che è salito del 105 percento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Delfin fa il pieno di cedole: un bottino da 1,2 miliardi - Il valore delle partecipazioni di Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio, supera i 55 miliardi di euro. Lo riporta ilgiornale.it
Delfin, gli eredi trattano per cedole più ricche - Milano – Trattative fino all’ultimo minuto tra i soci Delfin in vista dell’assemblea di oggi, che deve approvare il bilancio 2024 e eventuali modifiche allo statuto. Come scrive repubblica.it