Il valore delle partecipazioni di Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio, supera i 55 miliardi di euro. L'assemblea dei soci si è riunita ieri sotto la presidenza di Francesco Milleri e ha approvato il bilancio della società al 31 dicembre 2024, «che conferma l'andamento record e la costante crescita di redditività e valore del portafoglio di partecipazioni», si legge in una nota. Il gruppo Delfin ha riportato ricavi da dividendi per un totale di oltre 1,144 miliardi, in crescita del 29% rispetto all'esercizio precedente, e un utile d'esercizio di 1,393 miliardi che è salito del 105 percento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Delfin fa il pieno di cedole: un bottino da 1,2 miliardi