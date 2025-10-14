Delegazione di UniBg in India e Cina per rafforzare la cooperazione accademica e scientifica

Ha preso il via lunedì 13 ottobre la missione istituzionale dell'Università degli studi di Bergamo in India e Cina, volta a consolidare e ampliare le collaborazioni accademiche, scientifiche e di ricerca con alcune delle più prestigiose università e istituzioni dei due Paesi. La delegazione, composta dal Rettore professor Sergio Cavalieri, dalla prof.ssa Flaminia Nicora (Prorettrice all'internazionalizzazione), dalla profesoressa Mariafrancesca Sicilia (Prorettrice alla ricerca), dal professor Giuseppe Rosace (delegato al trasferimento tecnologico, spin-off e Fondazione U4I) e dalla dottoressa Elena Gotti (Dirigente Area Didattica e Servizi agli studenti), ha inaugurato la missione con una tappa presso l'Indian Institute of Technology (IIT) di Kanpur, una delle principali università indiane nel campo dell'ingegneria e della ricerca scientifica.

