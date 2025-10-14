Delegazione del Pd in visita alle carceri sovraffollate di Busto Arsizio e Varese | Situazione allo stremo

Varese, 14 ottobre 2025 – Celle sovraffollate e personale sotto organico, ma anche progetti di reinserimento e grande dedizione da parte di operatori e volontari: è quanto riportato dai consiglieri regionali della Lombardia del Partito democratico Samuele Astuti, Paola Bocci e Roberta Vallacchi durante le visite effettuate oggi, insieme alla commissione Carceri del Consiglio regionale, nei penitenziari di Varese e Busto Arsizio. "Nel carcere di Varese il sovraffollamento raggiunge il 190% e a Busto Arsizio il 200,5% – riportano i consiglieri – una condizione che rende impossibile garantire spazi adeguati e percorsi di rieducazione efficaci ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delegazione del Pd in visita alle carceri sovraffollate di Busto Arsizio e Varese: “Situazione allo stremo”

Argomenti simili trattati di recente

Delegazione della giapponese Shimonoseki University in visita a Unisi https://gazzettadisiena.it/delegazione-della-giapponese-shimonoseki-university-in-visita-a-unisi/… - X Vai su X

FONTE DELLA FATA MORGANA, UNA DELEGAZIONE DEL CLEVELAND MUSEUM OF ART IN VISITA A BAGNO A RIPOLI. I dettagli nell’articolo. - facebook.com Vai su Facebook

Delegazione del Pd in visita alle carceri sovraffollate di Busto Arsizio e Varese: “Situazione allo stremo” - I dem Astuti, Bocci e Vallacchi: “Ci vogliono interventi strutturali e coordinati di Regione e Governo” ... Scrive ilgiorno.it

Sovraffollamento e carenza di personale: la difficile estate delle carceri - Il quadro descritto dalla delegazione dei radicali italiani e dal vicecapogruppo del Pd alla Camera in visita nel carcere di Poggioreale è quello di un penitenziario in difficoltà: oltre duemila ... Segnala rainews.it