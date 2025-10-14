Degustazioni narrazione scoperta | Cascina Caremma apre le porte a Ritorno alla vigna

Besate (Milano), 14 ottobre 2025 – Tutti i giovedì sera Cascina Caremma, un'azienda agricola biologica situata nel cuore del Parco del Ticino, apre le porte a vignaioli, appassionati e curiosi per " Ritorno alla Vigna", un percorso enogastronomico, tra degustazioni, narrazione e scoperta. Il filo conduttore dell'edizione 2025 è "I luoghi del vino", ovvero le cantine ospitate in borghi, abbazie, castelli e paesaggi storici, che custodiscono non solo botti e filari, ma intere culture locali. A fare da cornice, un'esperienza immersiva che parte da un percorso iconografico all’interno del granaio della Cascina, dove si riscoprono le radici vitivinicole dell’Abbiatense, per poi proseguire con la cena e l’incontro ravvicinato con i produttori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

