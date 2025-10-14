Degustazioni musica e il pranzo della domenica | torna la sagra della Volìa cazzata

Lecceprima.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCEMARTANO – Degustazioni, musica e il classico “pranzo della domenica”: è stata presentata questa mattina, in una conferenza stampa, a Palazzo Adorno a Lecce, la 34esima edizione della sagra de la Volìa cazzata, che si svolgerà dal 16 al 19 ottobre in Largo Primo Maggio a Martano, sotto la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

degustazioni musica pranzo domenicaDegustazioni, musica e il “pranzo della domenica”: torna la sagra della Volìa cazzata - Presentata in una conferenza tenutasi a Palazzo Adorno la trentaquattresima edizione della manifestazione che si terrà a Martano dal 16 al 19 ottobre ... Lo riporta lecceprima.it

Birrifici Aperti Marche, degustazioni, laboratori e musica - Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, in tutte le Marche, 25 birrifici aprono le loro porte al pubblico per offrire un'esperienza unica di degustazione, cultura e tradizione, pronti ad accogliere ... Come scrive ansa.it

degustazioni musica pranzo domenicaSagre e Feste in Campania da giovedì 9 a domenica 12 ottobre - Come riportato dalla pagina Facebook dell’evento, la fiera del cioccolato artigianale avrà luogo dal 30 ottobre al 2 novembre in ... 2anews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Degustazioni Musica Pranzo Domenica