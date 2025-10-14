Definita l’avversaria di Jasmine Paolini agli ottavi a Ningbo | non sarà un esordio semplice

Oasport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini ha conosciuto l’identità della sua prossima vittoria al torneo WTA 500 di Ningbo. La numero 8 del mondo, reduce dalla semifinale persa al WTA 1000 di Wuhan contro la statunitense Coco Gauff (dopo aver firmato l’impresa contro la polacca Iga Swiatek), se la dovrà vedere con la russa Veronika Kudermetova, che oggi ha regolato la croata Antonia Ruzic con il punteggio di 6-3, 6-2. Si preannuncia un ottavo di finale insidioso contro la numero 31 del ranking ATP, che ha tutte le carte in regola per mettere seriamente in difficoltà la tennista toscana. La nostra portacolori si trova in piena lotta a distanza con la kazaka Elena Rybakina per meritarsi l’approdo alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici dell’annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

definita l8217avversaria di jasmine paolini agli ottavi a ningbo non sar224 un esordio semplice

© Oasport.it - Definita l’avversaria di Jasmine Paolini agli ottavi a Ningbo: non sarà un esordio semplice

Altre letture consigliate

definita l8217avversaria jasmine paoliniQuando gioca Jasmine Paolini a Ningbo? Debutto “rimandato” di un giorno - Jasmine Paolini si appresta a fare il proprio ritorno in campo dopo aver perso la semifinale del WTA 1000 di Wuhan contro la statunitense Coco Gauff. Secondo oasport.it

Quando gioca Jasmine Paolini a Ningbo? Programma primo turno, avversaria, tv - Jasmine Paolini ha perso la semifinale del WTA 1000 di Wuhan contro la statunitense Coco Gauff dopo aver firmato l'impresa contro la polacca Iga Swiatek e ... Secondo oasport.it

Jasmine Paolini esclusiva: "A inizio 2026 un nuovo coach" - Jasmine ascolta, ai suoi lati Tathiana Garbin e Sara Errani se la ridono con complicità. corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Definita L8217avversaria Jasmine Paolini