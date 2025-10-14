Definita l’avversaria di Jasmine Paolini agli ottavi a Ningbo | non sarà un esordio semplice
Jasmine Paolini ha conosciuto l’identità della sua prossima vittoria al torneo WTA 500 di Ningbo. La numero 8 del mondo, reduce dalla semifinale persa al WTA 1000 di Wuhan contro la statunitense Coco Gauff (dopo aver firmato l’impresa contro la polacca Iga Swiatek), se la dovrà vedere con la russa Veronika Kudermetova, che oggi ha regolato la croata Antonia Ruzic con il punteggio di 6-3, 6-2. Si preannuncia un ottavo di finale insidioso contro la numero 31 del ranking ATP, che ha tutte le carte in regola per mettere seriamente in difficoltà la tennista toscana. La nostra portacolori si trova in piena lotta a distanza con la kazaka Elena Rybakina per meritarsi l’approdo alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici dell’annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it
