Gli assessori alla Viabilità e Polizia locale Lorenzo Bottegoni e al Centro storico e Partecipazione democratica Jacopo Celentano hanno incontrato i referenti del Consiglio di quartiere del centro storico. Decoro urbano e pulizia e poi sicurezza stradale e parcheggi sono i temi caldi da discutere all’assemblea pubblica da organizzare nelle prossime settimane. Per questo gli assessori, assieme al presidente del consiglio di quartiere Marco Fioranelli, sono in partenza già in queste ore con i sopralluoghi in alcuni punti critici. "Abbiamo ribadito la necessità che l’amministrazione comunale adotti quanto prima provvedimenti per far fronte anzitutto al problema della carenza di parcheggi, acuitosi nell’ultimo periodo per la presenza dei numerosi cantieri presenti (in particolare quelli delle piazze Dante e Sant’Agostino per i lavori al Palazzo Campana e quelli di via San Filippo per il restauro dell’omonima chiesa), e poi ai problemi relativi sia al decoro urbano, con particolare riguardo alla necessità di regolamentare in maniera più incisiva la questione delle deiezioni dei cani, sia alla sicurezza – dice Fioranelli -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Decoro urbano e sosta in centro storico: dopo le proteste ora scattano i sopralluoghi