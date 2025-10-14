Decine di chili di hashish e coca sotterrate nelle campagne di Gioiosa Ionica | un arresto

Trenta chili di hashish e più di un chilo e mezzo di cocaina, sotterrati all’interno di alcuni fusti in plastica, sono stati scoperti e “riesumati” dai carabinieri nelle campagne del Reggino.Le indagini sono scattate nel corso dell’estate. Nel mese di luglio, infatti, i militari della stazione di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

