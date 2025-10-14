Debutto in A2 con successo per il Corinaldo | Approccio giusto e bravi nella fase difensiva

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il debutto non poteva avere sapore migliore: il Corinaldo vince con il Modena Cavezzo la sua prima storica partita in serie A2. Al palazzetto dello sport di Cavezzo, la neo promossa squadra corinaldese s’impone per 2-5 dopo essere andata a riposo sul risultato di 0-4. Il valzer dei gol lo inizia Bacchiocchi con un tiro sotto la traversa. Raddoppia capitan Campolucci, passa un minuto e ci metta lo zampino anche Bronzini. Prima che termini il primo parziale, c’è tempo anche per il poker a firma Rotatori. Al rientro, i padroni di casa tentano la rimonta inserendo il portiere di movimento, ma nulla da fare, allo scadere la new entry corinaldese Morganti segna a porta vuota il 2-5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

debutto in a2 con successo per il corinaldo approccio giusto e bravi nella fase difensiva

© Ilrestodelcarlino.it - Debutto in A2 con successo per il Corinaldo: "Approccio giusto e bravi nella fase difensiva"

Leggi anche questi approfondimenti

debutto a2 successo corinaldoDebutto in A2 con successo per il Corinaldo: "Approccio giusto e bravi nella fase difensiva" - Il debutto non poteva avere sapore migliore: il Corinaldo vince con il Modena Cavezzo la sua prima storica partita ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Debutto A2 Successo Corinaldo