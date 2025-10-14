Debiti famiglie sempre più in difficoltà | a Rimini occorrono in media 30 stipendi per estinguerli

Non solo sul podio delle città dove l’inflazione cresce di più, Rimini è la città d’Italia dove occorrono più mesi di stipendio per azzerare il debito familiare generato da mutui e prestiti. Nel dettaglio ne occorrono 29,8, con un peso di indebitamento che si fa sentire più che altrove lungo lo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

