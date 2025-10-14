debiti del circondario summit il 18 novembre

Fissato a mercoledì 18 novembre, alle 18, il confronto tra le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione presenti al Circondario sull’accordo transattivo tra l’ente di via Boccaccio e la Città metropolitana. Al centro della discussione, il debito relativo al mancato pagamento dell’affitto della sede del Circondario (di proprietà dell’ente bolognese) e delle bollette. In origine, il confronto si sarebbe dovuto tenere la scorsa settimana. L’oggetto era già stato inserito all’ordine del giorno dell’assemblea di domani, ma alla fine è stato rinviato proprio per procedere all’approfondimento del 18 novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

