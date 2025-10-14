De Luca conferma l' accordo con Fico e ironizza | Cirielli? Il centrodestra ci ha fatto un regalo

"Io ringrazio il centrodestra per il regalo che ci ha fatto". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un appuntamento a Salerno questa mattina, commentando la scelta del centrodestra di candidare il viceministro Edmondo Cirielli per la presidenza della Regione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

