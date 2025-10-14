De Luca | Candidatura Cirielli? Ho ringraziato il centrodestra per il regalo

"Ho già avuto modo di ringraziare il centrodestra per il regalo che ci ha fatto". È la risposta ai cronisti sulla potenziale 'remuntada' pronosticata dal candidato del centrodestra alle Regionali, Edmondo Cirielli, del presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altre letture consigliate

ULTIMA ORA.... ELEZIONI REGIONALI VENETO Luca Zaia: "Se sono un problema vedrò di rendere reale il problema". Tutte le opzioni sono possibili, anche una mia lista. Il presidente uscente non scioglie il nodo sulla sua candidatura e, soprattutto, sulle mod - facebook.com Vai su Facebook

De Luca conferma l'accordo con Fico e ironizza: "Cirielli? Il centrodestra ci ha fatto un regalo" - Il governatore, durante una visita a Salerno, racconta dell'incontro avuto con il candidato presidente del centrosinistra indicato dal Movimento Cinque Stelle ... Si legge su salernotoday.it

De Luca: “Cirielli? Ringrazio centrodestra per il regalo” - Ho già avuto modo di ringraziare il centrodestra per il regalo che ci ha fatto”. Lo riporta corriereirpinia.it

Regionali Campania: Edmondo Cirielli e Giosy Romano, patto elettorale nelle liste del centrodestra - Giosy Romano, uno dei papabili alla corsa a governatore, sarà a supporto di Cirielli e indicherà candidati nelle liste del centrodestra ... Si legge su fanpage.it