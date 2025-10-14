De Luca | Candidatura Cirielli? Ho ringraziato il centrodestra per il regalo

Napolitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho già avuto modo di ringraziare il centrodestra per il regalo che ci ha fatto". È la risposta ai cronisti sulla potenziale 'remuntada' pronosticata dal candidato del centrodestra alle Regionali, Edmondo Cirielli, del presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

