De Bruyne compirà 35 anni a metà del prossimo Mondiale in America e mostra pochi segni di rallentamento. Nelle ultime settimane sono piovuti complimenti dai media nei suoi confronti. Oggi la Bbc si pone una domanda e prova a rispondere da sola: “ Il belga sta vivendo uno dei migliori inizi di stagione da quando si è trasferito al Napoli a parametro zero questa estate, il che fa sorgere la domanda: ha lasciato il Manchester City un anno troppo presto? De Bruyne era considerato superfluo – nonostante 16 trofei e oltre 400 presenze – e il centrocampista, riluttante a partire, ha deciso di unirsi al Napoli al termine del contratto, scaduto a giugno”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne è un rimpianto in Inghilterra. La Bbc: non è che il City lo ha lasciato andare troppo presto?