Ddl Pmi Urso conferma l’importanza strategica della Distribuzione HORECA
Roma, 14 ottobre 2025 – Presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso ha ricevuto i vertici di Italgrob (Federazione Italiana distributori HORECA) istituzione di riferimento per 3.400 imprese impegnate nella distribuzione e valorizzazione di prodotti food & beverage nel canale dei consumi fuori casa. Presenti all’incontro con il ministro, il presidente di Italgrob Antonio Portaccio, e il direttore generale Dino Di Marino.Urso ha confermato che l’iter di approvazione del primo disegno di legge annuale sulle Piccole e Medie Imprese, il cui articolo 10 riconosce espressamente il ruolo e i compiti della categoria dei distributori, è in via di conclusione al Senato della Repubblica per poi passare alla Camera dei Deputati con l’obiettivo di approvare definitivamente il testo entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
