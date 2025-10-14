Dazi Usa parte la rappresaglia della Cina | Combatteremo fino alla fine

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina conosce oggi un nuovo drammatico capitolo, segnato da dazi incrociati, sanzioni e toni sempre più duri da entrambe le parti. Dopo l’annuncio del presidente Donald Trump sull’introduzione di un dazio aggiuntivo del 100% contro i prodotti cinesi, la risposta di Pechino non si è fatta attendere: dazi speciali contro le navi americane e sanzioni verso società coinvolte nell’indagine statunitense sulle pratiche commerciali del gigante asiatico. Leggi anche: Trump dichiara guerra alla pasta italiana: dal 2026 dazi al 107% La tensione ha raggiunto livelli tali da spingere un portavoce del ministero del Commercio cinese a rilasciare una dichiarazione netta e inequivocabile: “Se volete combattere, combatteremo fino alla fine; se volete negoziare, la nostra porta rimane aperta”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

