Dazi Usa parte la rappresaglia della Cina | Combatteremo fino alla fine
La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina conosce oggi un nuovo drammatico capitolo, segnato da dazi incrociati, sanzioni e toni sempre più duri da entrambe le parti. Dopo l’annuncio del presidente Donald Trump sull’introduzione di un dazio aggiuntivo del 100% contro i prodotti cinesi, la risposta di Pechino non si è fatta attendere: dazi speciali contro le navi americane e sanzioni verso società coinvolte nell’indagine statunitense sulle pratiche commerciali del gigante asiatico. Leggi anche: Trump dichiara guerra alla pasta italiana: dal 2026 dazi al 107% La tensione ha raggiunto livelli tali da spingere un portavoce del ministero del Commercio cinese a rilasciare una dichiarazione netta e inequivocabile: “Se volete combattere, combatteremo fino alla fine; se volete negoziare, la nostra porta rimane aperta”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Extra-#dazi” #Usa sulla #pasta italiana: Azione della #Farnesina. Contestati i dazi per presunte pratiche di dumping. Nelle ultime settimane alcuni marchi di pasta italiana sono stati oggetto di esame da parte delle autorità per presunte pratiche commerciali di - facebook.com Vai su Facebook
La manovra parte da 16 miliardi. L’effetto dazi pesa sulla crescita - X Vai su X
Dazi Usa, parte la rappresaglia della Cina: “Combatteremo fino alla fine” - La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina conosce oggi un nuovo drammatico capitolo, segnato da dazi incrociati, sanzioni e toni sempre più duri da ... Come scrive thesocialpost.it
Dazi Usa-Cina, al via le tasse portuali cinesi sulle navi Usa (56 dollari a tonnellata, poi 157): «Combatteremo fino alla fine» - La Cina impone nuove tasse portuali sulle navi americane e sanziona cinque filiali Usa di Hanwha Ocean. Come scrive corriere.it
È guerra commerciale tra Cina e Usa, Pechino: “Combatteremo fino alla fine” - Usa VS Cina, terre rare vero terreno di scontro Ma la guerra navale è solo una parte ... Riporta quifinanza.it