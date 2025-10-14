Dazi Coldiretti | autosufficienza alimentare diventa priorità per 79% italiani

Tempo di lettura: 3 minuti Dinanzi all’impatto di guerre e dazi sulle abitudini di tutti i giorni, gli italiani fanno propria l’idea di sovranità alimentare, con il 79% che considera l’autosufficienza nella produzione di cibo una priorità strategica per il Paese, come l’energia, per garantire la fornitura di prodotti in quantità adeguata e a prezzi sostenibili. È uno degli spunti che emergono dal rapporto ColdirettiCensis “Mangiare bene, malgrado tutto”, diffuso in occasione dell’inaugurazione del XXIII Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti, a Roma, al Casino dell’Aurora Pallavicini di Palazzo Rospigliosi, con l’intervento di apertura del segretario generale Vincenzo Gesmundo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

