Davide Valerio e Marco i tre carabinieri morti nell’assurda tragedia di Verona Tarallo Usic | Vittime sacrificali di ogni accadimento

Tre militari la notte scorsa sono rimasti uccisi dall’esplosione di un casolare a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Tutta la vicenda e il commento dei rappresentanti dell’Arma. Si chiamavano Davide Bernardello, Valerio Daprà e Marco Piffari, i tre carabinieri morti la notte scorsa nell’esplosione di un casolare a Castel d’Azzano, non lontano da Verona. Tutti facevano parte dei reparti speciali dell’Arma. Oggi è stato dichiarato lutto nazionale, e sarà lo stesso nel giorno dei funerali di Stato. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Davide, Valerio e Marco, i tre carabinieri morti nell’assurda tragedia di Verona. Tarallo (Usic): “Vittime sacrificali di ogni accadimento”

