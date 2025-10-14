david coote ex arbitro premier ha confessato di aver realizzato un video con un 15enne sun

David Coote, ex arbitro Premier, ha confessato di aver realizzato un video esplicito raffigurante un 15enne Una storia orribile, direttamente dall’Inghilterra, che vede protagonista David Coote, ex arbitro di Premier League, già salito agli onori della cronaca per le sue parole contro Kloop. La confessione edi Coote. Secondo quanto riportato dal Sun, l’ex arbitro 43enne si è dichiarato colpevole di aver realizzato un video sessualmente esplicito con un ragazzo di 15 anni. Il video risale al gennaio 2020. Durante il processo è emerso che la sua attrazione verso i minori era stata scoperta grazie a un’indagine interna della FA. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

