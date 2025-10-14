Dato politico e personale straordinario | Giovanni Grasso supera le 2.500 preferenze nella lista di casa riformista

Arezzo, 14 ottobre 2025 – “Arrivare vicini al traguardo e sfiorarlo soltanto è certamente motivo di rammarico, ma questo non deve far dimenticare l'importanza e il valore del risultato raggiunto in così poco tempo e partendo da esperienze che non sono quelle della politica”. Il giorno dopo le elezioni regionali, il candidato di casa Riformista di Arezzo Giovanni Grasso esprime la sua valutazione partendo dalle 2.565 preferenze ottenute: “Un dato straordinario, che considera il riconoscimento, e perché no anche la certificazione, del lavoro fatto in questi anni come professionista, come rappresentante del mondo della mia professione e come cittadino attivo nel mondo dell'associazionismo del volontariato – afferma Giovanni Grasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

