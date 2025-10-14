Dato di Massa superiore alla media

In questa corsa per le regionali un vincitore del centrodestra c’è davvero. Si tratta di Andrea Tosi della Lega, che alla sua prima candidatura per sedere nell’assise di Palazzo Pegaso ha raggiunto quota 1500 voti all’età di 24 anni, superando di gran lunga esponenti politici, di destra e di sinistra, molto longevi e navigati. Un risultato che Tosi ha cercato di conquistare con l’ascolto e la coerenza, commentando a caldo il risultato di questa tornata elettorale. "La Lega a livello provinciale ha ottenuto il 7,1% - dice Tosi -. Il segnale positivo è che a Carrara ha raggiunto l’11%, nonostante la bassa affluenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

