Daniele Silvetti Sindaco di Ancona | ‘Congresso ingegneri grande opportunità per Ancona’

"Il congresso nazionale degli ingegneri non è solo un grande evento per la categoria, ma un'opportunità per la città. Ancona sta vivendo una fase di rigenerazione urbana e rilancio culturale, e questo appuntamento si inserisce perfettamente in questa visione". Così Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, a margine del 68° Congresso nazionale dell'Ordine degli Ingegneri.

Addio crack house, lì case per studenti. Ancona, al Piano c’è un presidio fisso dei vigili - Il sindaco Daniele Silvetti schiera un’ampia rappresentanza della Giunta e di consiglieri comunali ... Da corriereadriatico.it

Il sindaco Silvetti: "Qui non si delinque di più. Crescita grazie agli stranieri" - Il primo cittadino smentisce i luoghi comuni: "Non c’è nessun allarme sociale. Come scrive msn.com