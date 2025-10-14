Dalle piazze per Gaza un momento di crescita democratica che non può essere irriso | l’intervento del procuratore Patronaggio

Ilfattoquotidiano.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblichiamo un intervento di Luigi Patronaggio, procuratore generale presso la Corte d’Appello di Cagliari. Magistrato che è stato procuratore capo di Agrigento, prima ancora di Mistretta, e che ha lavorato anche a Palermo, dove dal 1992 al 1997 ha fatto parte della Direzione distrettuale antimafia. La democrazia e il governo di uno Stato democratico hanno diversi modi di esprimersi. Esiste la politica del governo quale legittima espressione della maggioranza votata dagli elettori ma esiste altresì, non meno importante e costituzionalmente tutelata, la politica diretta, della partecipazione spontanea e non istituzionale che si esprime nelle pubbliche piazze, nelle strade e finanche nei porti e nelle libere acque internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dalle piazze per gaza un momento di crescita democratica che non pu242 essere irriso l8217intervento del procuratore patronaggio

© Ilfattoquotidiano.it - “Dalle piazze per Gaza un momento di crescita democratica che non può essere irriso”: l’intervento del procuratore Patronaggio

Altre letture consigliate

piazze gaza momento crescitaPiazze per Gaza, perché è un errore giudicare un movimento sociale dai suoi membri marginali - Mi trovo a considerare la natura della partecipazione collettiva e la fallacia epistemica insita nel giudicare un fenomeno sociale complesso attraverso il campione arbitrario e spesso caricaturale dei ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

piazze gaza momento crescitaCosa ci resta di queste piazze per Gaza - È una forza tranquilla, in massima parte composta e pacifica, commossa e partecipe, quella delle manifestazioni italiane di queste settimane, che hanno riempito le strade per chiedere la fine della st ... Come scrive today.it

piazze gaza momento crescitaLorenzo Zamponi: "Le piazze pro-Gaza mosse da sdegno morale e da frustrazione per l'inazione dei governi" - Intervista con il docente della Normale di Pisa, esperto di movimento sociali: "C'è la percezione di un oltraggio morale che supera ogni discussione ... Lo riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Piazze Gaza Momento Crescita