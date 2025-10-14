Dalla tragedia alla rinascita | in zona Asi intitolato il ponte per ricordare l’alluvione del 2015

Tempo di lettura: 3 minuti Ponte “15 ottobre 2015”: a dieci anni dall’ alluvione che si abbatte’ sul Sannio quella data resta scolpita su una targa presso la spalletta di una infrastruttura nell’area cruciale della confluenza del fiume Tammaro nel Calore. La toponomastica si arricchisce di un riferimento a quel devastante evento presso Ponte Valentino nell’Area Industriale alle porte del capoluogo. Sono passati 3649 giorni dopo quella giornata che tutti ricordano per la violenza delle paurose precipitazioni che colpirono una intera Provincia e proprio a Ponte Valentino sommersero alcune Aziende tra le più importanti del Sannio e dove un tecnico specializzato perse la vita mentre era lavoro per ripristinare la rete elettrica spazzata via, ora il ponte ricorda quella drammatica pagina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

