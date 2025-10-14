Maslianico (Como), 14 ottobre 2025 – Tornava in Italia dalla Svizzera con 104 sigari di fabbricazione centroamerican a nascosti in auto, ancora confezionati, per un ammontare complessivo di 520 grammi di tabacco. Merce che il conducente, un italiano residente in provincia di Piacenza, non ha dichiarato durante il transito al valico, nonostante il quantitativo superasse la franchigia consentita, pari a 50 sigari per ogni viaggiatore. Le confezioni erano state acquistate poco prima in Svizzera, per un importo di circa 1.300 euro, come emerso dalla documentazione fiscale che accompagna la merce. I militari della Guardia di finanza di Ponte Chiasso, che li hanno trovati durante un controllo di retrovalico a Maslianico, hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo per contrabbando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla Svizzera entra in Italia con 104 sigari non dichiarati, scatta il sequestro