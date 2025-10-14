Dalla Riva degli Schiavoni alla Strada Nova Costalonga | Riordino posizioni dei banchi

Continua il lavoro degli uffici dell'assessorato al Commercio per riorganizzare il posizionamento e le caratteristiche dei banchi che vendono souvenir. «Prossimo passo – spiega l’assessore alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga – è quello di prevedere e progettare, d’accordo con la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

