Dalla Riva degli Schiavoni alla Strada Nova Costalonga | Riordino posizioni dei banchi

Veneziatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua il lavoro degli uffici dell'assessorato al Commercio per riorganizzare il posizionamento e le caratteristiche dei banchi che vendono souvenir. «Prossimo passo – spiega l’assessore alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga – è quello di prevedere e progettare, d’accordo con la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

La linea: via le masse da Strada Nuova e Riva degli Schiavoni nei giorni caldi - Intanto, per il Primo Maggio, si proverà a sperimentare la deviazione dei flussi in arrivo sia da terra che dall'acqua e diretti in piazza San Marco. Riporta ilgazzettino.it

a Rialto e in Riva degli Schiavoni - abusivi è stata condotta nella giornata di ieri da una squadra operativa in borghese della Polizia municipale in Riva degli Schiavoni e a Rialto. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Riva Schiavoni Strada Nova