Dalla dialisi al trapianto di rene | un giovane nigeriano ringrazia la Direzione del Ruggi
L'umanizzazione delle cure e l'attenzione per i più deboli è tra le priorità del Direttore Generale del Ruggi, Ciro Verdoliva e del Direttore Sanitario Marco Papa. Lo dimostra la particolare sensibilità mostrata verso un giovane paziente nigeriano trapiantato di rene presso il nosocomio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“NON AVER PAURA: TRAPIANTO, UNA PAROLA CHA VALE UNA VITA”, INCONTRO A VILLA D’AGRI CON ANED E CENTRI DIALISI DI VILLA D’AGRI E MURO LUCANO - facebook.com Vai su Facebook
Grandangolo in Nefrologia, Dialisi e Trapianto News - Settembre 2025 Il nuovo numero della Newsletter è disponibile online. Il board scientifico seleziona i più interessanti articoli pubblicati nei mesi precedenti il convegno e ne sintetizza le informazioni più rile - X Vai su X
Dalla dialisi al trapianto di rene: un giovane nigeriano ringrazia la Direzione del Ruggi - Il giovane nigeriano si era trovato ad affrontare durissime prove e sfide mai immaginate, a causa delle sue condizioni sanitarie peggiorate in poco tempo. Scrive salernotoday.it
A ottantant'anni dona il rene e un nuovo futuro alla figlia - L'intervento di trapianto da donatore vivente all'ospedale Santa Maria Della Misericordia di Udine. Secondo rainews.it
Ottant'anni, dona un rene a sua figlia - Arriva un’altra storia a lieto fine dal Santa Maria della Misericordia di Udine: nelle scorse settimane infatti è stato effettuato un trapianto renale da donatore vivente in una coppia padre- Riporta rainews.it