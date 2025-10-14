Una musicista, una sportiva, una comunicatrice, donne manager e poi una donna impegnata al ministero dell’Ambiente. Fidapa BPW Italy sezione di Monza e Brianza celebra il talento e il coraggio delle donne con la XIV edizione del Premio Eccellenza Donna 2025. La premiazione nei giorni scorsi nell’aula magna del liceo Zucchi, dove alcune di loro hanno studiato. Nell’ambito della pubblica amministrazione è stata premiata Carlotta Maggioni, esperta giuridica e capo ufficio legislativo vicario al ministero dell’Ambiente, dal 2024 Cavaliere della Repubblica. Il suo impegno è stato cruciale nella gestione della crisi energetica e nelle riforme green, a servizio del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla cantante alla manager. I premi Fidapa alle eccellenze