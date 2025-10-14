Dal Sudamerica alla Lombardia 18 milioni di cocaina in un anno | 15 arresti

Milano, 14 ottobre 2025 – Un traffico internazionale di droga dal Sudamerica che, in poco più di un anno, ha "movimentato" cocaina per un valore "di oltre 18 milioni di euro " e da cui è emerso "un saldo rapporto tra rappresentanti" di alcune cosche della ' ndrangheta della Locride un clan della camorra "satellite" dei Di Lauro di Napoli. I carabinieri del Comando provinciale di Cagliari hanno smantellato un'organizzazione criminale specializzata nel narcotraffico internazionale. I militari dell'Arma, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, hanno eseguito 71 provvedimenti ad altrettante persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, nonché porto e detenzione abusiva di armi da fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal Sudamerica alla Lombardia 18 milioni di cocaina in un anno: 15 arresti

