Dal Panama al Kuwait fino a Capo Verde | storia delle intruse ai Mondiali
Sarà il Paese più piccolo per estensione - solo 4 mila chilometri quadrati - a partecipare alla Coppa del Mondo: ma sin dai tempi dell'Honduras 1982, è ricca la storia di nazionali poco quotate che si sono qualificate. Panama, Islanda, Camerun, Kuwait. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Fino a Capo Nord in sella alla Vespa - In sella alla sua inseparabile Vespa ET3 del 1982 ha attraversato con altre 40 persone otto Paesi per un lungo viaggio di 12 giorni e 4. Lo riporta lanazione.it
In Vespa fino a Capo Nord. Cinquemila chilometri per le donazioni di sangue - Un’impresa in Vespa di cinquemila chilometri per promuovere la donazione di sangue e plasma in Europa. Secondo lanazione.it