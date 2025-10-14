Dal Martini al successo in Belgio un premio per lo chef Santoni Qui ho trovato tante opportunità

Valdinievole, 14 ottobre 2025 – Si è diplomato in enogastronomia all’alberghiero Martini otto anni fa Marco Santoni. E ha iniziato a girare l’ Europa nei panni di cuoco. Prima la Danimarca, poi l’Olanda e infine il Belgio dove lavora ora e dove, adesso, lo chiamano chef. Nei giorni scorsi il talentuoso ex studente del Martini ha vinto un premio nazionale prestigioso. “Si tratta del Viskok van de jaar di Gent – racconta – sono arrivato in finale, ero entrato nella competizione per scommessa. Sono uscito come cuoco di pesce dell’anno. Sono felicissimo”. Il pesce da lavorare era la seppia, un mollusco tutt’altro che semplice da a trattare e preparare: “Ho unito la tradizione italiana agli elementi mitteleuropei e ho raggiunto un risultato incredibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

