Dal centro accoglienza turistica al punto ristoro e fino allo spazio anziani | nella pineta tornano le casette in legno VIDEO

Entro fine novembre due casette in legno, una delle quali completamente distrutta dal devastante incendio divampato il 1 agosto 2021 nella riserva dannunziana, saranno restituite alla collettività. Lo fanno sapere il sindaco Carlo Masci e l’assessore comunale all’Ambiente Cristian Orta che hanno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

