Dal braccialetto elettronico al carcere | 39enne nei guai per maltrattamenti e minacce all' ex moglie
Maltrattamenti all'ex moglie. Con questa accusa si sono aperte le porte del carcere di Forlì per un 39enne residente nell'alta vallata del Bidente. I carabinieri di Meldola hanno eseguito il provvedimento di custodia cautelare firmato dal giudice del tribunale di Bologna su richiesta della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
