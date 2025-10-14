«T utto normale fra di noi Cara celeste nostalgia. Sempre mia», cantava Riccardo Cocciante. Cosa c’è di più bello della nostalgia nel mondo della moda e del beauty? Quello che manca, si ricrea. Ed è proprio questo che sta accadendo con la febbre anni 2000. Lo stile Y2K, già protagonista della moda, conquista ora anche il beauty: un’estetica iper colorata, giocosa e spensierata torna in auge. Il ritorno più clamoroso? Le bubblegum lips: labbra colorate, lucide e gommose – simile appunto a una caramella chewing gum – simbolo di libertà d’espressione in un’epoca dove il minimalismo less is more domina senza rivali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dai social alle passerelle, le "Bubblegum Lips" - lucide, colorate e estremamente pop - tornano come simbolo di spensieratezza, creatività e libertà