Dagasso accende l' Italia U21 poi doppietta di Camarda gol di Fini ed Ekathor | Armenia battuta 5-1
A Cremona gli azzurrini di Baldini si sbloccano nella ripresa. A novembre lo scontro diretto con l'altra capolista del girone a punteggio pieno, la Polonia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Italia U21-Armenia U21 5-1: goleada azzurra. Doppietta di Camarda, Pisilli domina il centrocampo - Dopo la netta vittoria con la Svezia, gli azzurrini si sono confermati anche con l'Armenia, mettendo a segno cinque reti. Da msn.com
Italia Under 21, festa a Cremona: 5-1 all'Armenia con Dagasso, Camarda (doppietta), Fini ed Ekhator - C’è voluta un’ora all’Italia Under 21 per sbloccare il risultato contro i pari età dell’Armenia. Scrive ilmessaggero.it
Pagelle Italia-Armenia U21 5-1: Dagasso cambia la partita, Camarda letale, Koleosho è ovunque. Fortini flop - Dagasso apre, Camarda fa doppietta, Fini ed Ekhator per il 5- Da sport.virgilio.it