Dagasso accende l' Italia U21 poi doppietta di Camarda gol di Fini ed Ekathor | Armenia battuta 5-1

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cremona gli azzurrini di Baldini si sbloccano nella ripresa. A novembre lo scontro diretto con l'altra capolista del girone a punteggio pieno, la Polonia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dagasso accende l'Italia U21, poi doppietta di Camarda, gol di Fini ed Ekathor: Armenia battuta 5-1

